- 1/2
- 2/2
Advertisements
السبت 24 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
وكالات_الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن غواصات الأسطول الشمالي اختبرت صواريخ باليستية من طراز "سينيفا" و"بولافا"، مشيرة إلى أن الصواريخ أصابت أهدافها بنجاح.
وقالت الوزارة في بيان، نقلته قناة "روسيا اليوم"، إن الصواريخ الباليستية تم إطلاقها من الغواصتين "تولا"، و"يوري دولجوروكي"، في بحر بارنتس، وأوضحت أن الصواريخ أصابت أهدافاً في ميادين إطلاق النار بمنطقة أرخانجيلسك وكامشاتكا.
وأضافت الوزارة أن الصواريخ أطلقت من المنطقة القطبية للمحيط المتجمد الشمالي، ومن بحر بارنتس.
وقالت الوزارة إن الصواريخ التي تم إطلاقها ذات رؤوس حربية من الحجم الكبير، وأنها أكملت الدورة التحليقية المبرمجة كاملة ونجحت في إصابة أهدافها في منطقة أرخانجيلسك وكورا في شبه جزيرة كامتشاتكا.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كلف أمس الجمعة، وزارتي الدفاع والخارجية بإعداد رد متكافئ على قيام الولايات المتحدة بتجربة لصاروخ مجنح جديد، مؤكداً أن موسكو لن تنجر للدخول في سباق تسلح جديد، بحسب "روسيا اليوم".
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، أعلنت الإثنين الماضي، عن تجربة إطلاق صاروخ مجنح يزيد مداه على 500 كلم، وذلك لأول مرة بعد انسحاب الولايات المتحدة مؤخراً من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الدفاع الروسية تؤكد اختبار صواريخ باليستية بنجاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.