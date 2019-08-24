السفير اليمني في الاردن: خطر الإمارات على اليمن أكبر من إيران

أكد السفير اليمني في الأردن علي العمراني، في تصريح له على وسائل التواصل الاجتماعي أن " خطر الإمارات على اليمن تجاوز الخطر الإيراني"، مضيفا: "لا أحد كان يتوقع هذا حتى في أسوأ الكوابيس".
وشدد العمراني على أن "كل اليمنيين يدركون هذا الخطر حتى أولئك الذين ربطتهم الإمارات بمصالح شخصية لشراء سكوتهم أو ولائهم"، مشيرا الى أننا " عندما نتكلم هكذا عن أشقاء نشعر بأسف عميق. لكنها الحقيقة الأمرّ من العلقم، والمسألة وطن يقال له اليمن الذي ليس لنا سواه".
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