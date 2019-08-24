اعلن المسؤول الحكومي الاندونيسي سياهرول نوجروهو إن منقذين إندونيسيين عثروا على ثلاث جثث وقاموا بإجلاء 300 من عبارة احترقت قبالة ساحل جزيرة جاوة. واشار لمحطة "تي.في وان" التلفزيونية، الى إن العبارة "كيه.إم سانتيكا نوسانتارا" كانت تنقل ركابا بين سورابايا، ثاني كبرى المدن الإندونيسية، وبلدة باليكبابان الواقعة على جزيرة بورنيو الجديدة عندما شب بها حريق مساء الخميس.
وكانت تقارير قد ذكرت في بادئ الأمر أن العبارة كان عليها 227 شخصا. وأكدت وكالة باسارناس للإنقاذ في بيان اليوم السبت أن العبارة كانت تحمل 303 ركاب وأن ثلاثة منهم قتلوا.
كانت هذه تفاصيل خبر فرق الإنقاذ تؤكد مقتل 3 وإجلاء 300 بعد حريق بعبارة في إندونيسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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