نائبة في الكونغرس الأميركي: ترامب يهاجمنا لأنه يخافنا

اعتبرت النائبة الديمقراطية المسلمة في ​الكونغرس الأميركي​ ​رشيدة طليب​ أن "الرئيس ​دونالد ترامب​، دأب على مهاجمة نائبات من عرقيات مختلفة مؤخرا بسبب خوفه منهن"، مشيرةً إلى أنه "بات الأمر واضحا بالنسبة لي، خاصة الأسبوع الماضي، أن ترامب يخافنا".

ولفتت إلى أنه "يخاف النساء ذوات الأعراق المختلفة، لأننا لا نخافه ولا نخاف أن نتحدث عن وجود رجل مدافع عن العرق الأبيض في ​البيت الأبيض​، يحمل أجندة للكراهية"، مشيرةً إلى أنه "يستهدفنا في محاولة لصرف الأنظار عن حقيقة أن أعدادا من الأشخاص يعيشون في فقر أكثر من أي وقت مضى، ولأنه فشل بصفته رئيسا".