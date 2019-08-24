الصادق المهدي تعليقا على محاكمة عمر البشير: البداية خاطئة

اعتبر زعيم ​حزب الأمة السوداني​ ​الصادق المهدي​ في تعليق له على محاكمة الرئيس السوداني المخلوع ​عمر البشير​ تهمة حيازة النقد الأجنبي أن "تلك البداية خاطئة".

ورأى أن "الاتهام تم بأقل التهم التي ارتكبها البشير"، مؤكداً في الوقت ذاته أن "المسائلات الباقية ستأتي لاحقا".

واشار المهدي في مقابلة مع "تاسيتي نيوز" الى أن "البشير ملاحق لدى ​المحكمة الجنائية الدولية​، بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية والقائمة تطول".

وأكمل المهدي "هذه الملاحقة لا تختفي ولا تتقادم وهي موجودة لأن الجنائية محكمة مستقلة ولأن الذي أقر تلك المسألة هو ​مجلس الأمن​ بقرار جماعي والذي بموجبه تمت الملاحقة، إذن هذه الملاحقة قائمة ومستمرة، مطالباً " النظام الحالي بأن يكون ملتزما بالقوانين الدولية وبالمسألة على كل الجرائم التي ارتكبها البشير".