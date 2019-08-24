العربية: الجيش اليمني يقطع طريق الامداد الى معسكر العلم شبوة

أفادت مصادر عسكرية يمنية للعربية ان "​الجيش اليمني​ شيطر على ثلاثة معسكرات في شبوة ومحيطها"، لافتة الى أن "الجيش اليمني قطع طريق الامداد الى معسكر العلم في شبوة".

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