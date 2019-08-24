وكالة "عمون" الأردنية: مجهولون يفتحون النار على حافلة أدلاء سياحيين في البتراء

أفادت وكالة "عمون" الأردنية بأن "مجهولين يفتحون النار على ​حافلة​ أدلاء سياحيين في البتراء". فيما نفى مسؤولون أمنيون وقوع أي إصابات بشرية بحادثة ​إطلاق النار​ في البتراء.

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