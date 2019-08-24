اشارت وزيرة الطاقة ندى بستاني الى ان مشروع سد المسيلحة سينتهي هذه السنة وستبدأ تعبئته في الشتاء المقبل. ولفتت خلال جولة على سد المسيلحة، الى ان "هذا المشروع بمواصفات وتنفيذ ممتازين، بالاضافة الى انه متكامل مع وجود طريق دائري حوله، قلعة المسيلحة ودرب المسيلحة للمشي وصولاً الى وادي نهر الجوز التاريخي".
واعتبر بستاني ان "حجم البحيرة أكثر من 6 مليون متر مكعب ما سيسمح بتغذية ساحل البترون من تحوم وحتى شكا، ويمكن أن يصل الى أنفة في الكورة ويؤمن حاجة المنطقة أقله حتى العام 2045 بقدرة 30 ألف متر مكعب من المياه يومياً، ونطلق اليوم الأشغال لبناء محطة تكرير مياه الشرب الملحقة بالسدّ".
ولفتت الى اننا انتهينا من دراسة مخطط تطوير المنطقة المحيطة بالقلعة لتصبح مساحة خضراء تستقبل مختلف النشاطات الرياضية والعائلية والثقافية.
كانت هذه تفاصيل خبر بستاني اعلنت اطلاق الأشغال لبناء محطة تكرير مياه الشرب الملحقة بسدّ المسيلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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