وهاب: سياسة الرئيس عون تشجيع البقاء في قرى الجبل عبر الإنماء المتوازن

أكد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب خلال مشاركته باللقاء التشاوري مع مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان الأستاذ جان جبران أن "سياسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هي تشجيع البقاء في القرى عبر الإنماء المتوازن وأعطى توجيهاته لإنجاز مشروع مياه الشفة في البلدة"، لافتاً الى "مشروع الصرف الصحي الممول من دولة الكويت ب 70 مليون دولاروالذي يشمل كل منطقة المناصف، كاشفاً أنه سيتم تلزيم المشروع خلال شهرين والبدء به".
وتوجه بالشكر الى الرئيس عون في الجهود التي بذلها خلال زيارته لدولة الكويت لإنجاز هذا المشروع، لافتاً الى أن "الرئيس عون خلال إقامته في القصر الصيفي في بيت الدين وعد بإنجاز العديد من المشاريع الإنمائية في الجبل لتحقيق الإنماء المتوازن الذي يحقق العيش المشترك"، مشيراً الى أن "الرئيس عون سيطرح على مجلس الوزراء مشروع توسيع الطرقات في الجبل لما لهذا المشروع من أهمية في السياحية البيئية".
من جهته، شكر مجبران "جهود وإصرار الرئيس عون على إنجاز مشروع مياه الشفة في كافة المناطق اللبنانية وخاصة في الجبل لأن دون مياه لا جبل أخضر ولا زراعة"، مؤكّداً أنه "قبل نهاية العام ستكون المياه في كل المنازل المستوفية شروط طلبات المياه".
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