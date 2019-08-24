عسيران: صدق الاخلاص والالتزام الوطني يكون بالعودة لمفاهيم الامام الصدر

شدد النائب ​علي عسيران​ في تصريح له بمناسبة الذكرى الاربعين لتغييب ​الامام موسى الصدر​ ورفيقيه، على فكر الإمام الصدر الاستراتيجي، الذي أطلق ​المقاومة​ بهدف الدفاع عن ​لبنان​، فكان اندحار العدو الإسرائيلي وهزيمته بفضل جبروت مقاومتنا.

اشار عسيران الى أنه وفي هذه الأيام الصعبة التي تمرّ بها بلادنا ومنطقتنا، لا بد لنا أن نستذكر الإمام المغيب، ونعلن حاجتنا الى داعية حوار ووحدة ووفاق بين اللبنانيين. لقد كان الإمام الصدر رجل رؤية فلطالما أعلن بأن الأديان واحدة في البدء والهدف والمصير، واعتبر ان التعايش الاسلامي – المسيحي ثروة لبنان الحقيقية.

وأكد النائب عسيران أن صدق الاخلاص والالتزام الوطني يكون بالعودة الى الإلتزام بالمفاهيم والقيم الوطنية التي تمسك بها الامام الصدر، من خلال نبذ الطائفية والمذهبية ورفض الانغلاق والتقوقع والالتزام بالوطنية الحقة، والالتفاف حول جيشنا ومقاومتنا، لنحافظ على مفهوم ​الدولة​ العادلة والقادرة والقوية لحماية الوطن وصونه.