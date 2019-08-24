كنعان: المتابعة مطلوبة ما بعد تقريري التصنيف ويجب استكمال الاصلاحات

اشار أمين سر تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ابراهيم كنعان​ في كلمة له من ​عينطورة​ ​المتن​ الى أن "المتابعة مطلوبة ما بعد تقريري التصنيف ويجب استكمال الاجراءات الاصلاحية والتقشفية وتنفيذها"، لافتا الى أن "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ضامن الاستقرار السياسي وتصفير المشكلات في المرحلة المقبلة".

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