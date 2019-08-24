طريقة عمل تورتة كريب ببسكويت الشوكولاتة

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press تورتة كريب ببسكويت الشوكولاتة يعتبر الكريب من أفضل أنواع الطعام التي يفضلها الكبير والصغير كونها وجبة سهلة وسريعة التحضير، ورغم تعدد أنواعه إلا الكثير يفضل تورتة كريب ببسكويت الشوكولاتة. وتقدم "هُن" في التقرير التالي كيفية عمل تورتة كريب ببسكويت الشوكولاتة على طريقة الشيف غادة التلي: © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press وتقدم "هُن" في التقرير التالي كيفية عمل تورتة كريب ببسكويت الشوكولاتة على طريقة الشيف غادة التلي:مقادير تورتة كريب ببسكويت الشوكولاتة: كريب جاهز الحشو: الحشو: 200 جرام جبنة كريمي. 2 ونص كوب كريمة. ثلاثة أرباع كوب بسكويت شوكولاتة مطحون. 2 ملعقة كبيرة سكر بودرة. Advertisements الوجه: الوجه: كريمة مخفوقة. بسكويت شوكولاتة. شوكولاتة مذوبة. طريقة تحضير تورتة كريب ببسكويت الشوكولاتة: طريقة تحضير تورتة كريب ببسكويت الشوكولاتة: -لعمل الحشو يخفق الجبن الكريمي مع الكريمة السائلة حتى الحصول على خليط كريمي وهش، ثم يضاف إليها السكر البودرة والبسكويت المطحون. -في طبق التقديم توضع شريحة كريب وعليها الحشو وتكرر العملية حتى تنتهي الكمية. -تزين بالكريمة المخفوقة وبسكويت الشوكولاتة والشوكولاتة.

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