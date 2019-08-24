العثور على جثة خمسيني مقتول ببيته ببني ملال..الجاني كبله وأغلق فمه قبل ضربه بـ”كوكوت” وإضرام النار!

اهتز حي “كاسطور” ببني ملال مساء أمس الجمعة، على خبر مقتل رجل في الخمسينيات من العمر، داخل منزله، بطريقة بشعة، حيث تم العثور عليه مكبلا بحبل بعد أن أُضرم النار في بيته.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فقد تم اكتشاف الجريمة بعد انبعاث دخان كثيف من منزل الهالك، ليتم بعدها إخبار السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية بوجود حريق بالبيت قبل اكتشاف الجريمة.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم العثور على الهالك من طرف عناصر الوقاية المدنية، مكبلا بحبل طويل وفمه مغلق بمنديل، بعد أن تعرض لضربات في الرأس والعنق بواسطة “كوكوت”، وإضرام النار في محاولة من القاتل لإخفاء معالم جريمته.

هذا وعرف مكان الحادث استنفارا لمختلف السلطات المحلية وعناصر الشرطة العلمية والتقنية، حيث تم فتح تحقيق حول الحادث في حين جرى نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي ببني ملال، من أجل إخضاعها للتشريح الطبي.