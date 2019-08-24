تقرير.. تراجع الأسعار المواد الاستهلاكية في يوليوز

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر يوليوز 2019، انخفاضا بنحو 0,8% بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 2,0% والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0,1%.

وحسب تقرير مندوبية التخطيط، فقد همت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز 2019، على الخصوص أثمان الخضر بـ: 8,1% والسمك وفواكه البحر بـ 4,3%، والفواكه بـ 3,6%، واللحوم بـ 1,7%، والحليب والجبن والبيض بـ 0,5%.

فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض همّ على الخصوص أثمان المحروقات بـ 1,0%.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في بني ملال بـ 2,1%، وفي مكناس بـ 2,0%، وفي الحسيمة بـ 1,6%، وفي فاس بـ 1,4%، وفي القنيطرة ووجدة وسطات بـ 1,3%، وفي كلميم بـ 1,1%، وفي العيون بـ 1,0%، وفي تطوان وطنجة بـ 0,7%. 6