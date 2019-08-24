لمراقبة الهجرة…إسبانيا تمنح مساعدة مالية للمغرب بقيمة 32 مليون أورو

صادقت المجلس الوزاري اللحكومة الإسبانية، أمس الجمعة، على منح المغرب مبلغا ماليا قدره 32,2 مليون أورو لمساعدته في مجهوداته الرامية إلى مراقبة الهجرة غير النظامية.

وتهدف المساعدة الجديدة إلى دعم التعاون الأمني الدولي، ويتم رصدها من ميزانية وزارة الداخلية الإسبانية.

وسيتم تحويل المساعدة المالية للسلطات المغربية من أجل دعم جهودها الرامية إلى مكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب الأشخاص والاتجار بالبشر.

وكانت الحكومة الإسبانية قد صادقت في 5 يوليوز الماضي، على مساعدة أخرى بقيمة 26 مليون أورو، وهي موجهة لمساندة المغرب في جهوده الرامية لتعزيز مراقبة حدوده واحتواء الهجرة غير النظامية.