عبلين: العثور على جثة قرب ورشة بناء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عثر صباح اليوم، السبت، على جثة رجل، بالقرب من ورشة بناء في قرية عبلين.

ورجحت التحقيقات الأولية، أن الرجل، الذي يبلغ من العمر 49 عاما، قد توفي نتيجة سقوطه من ارتفاع.

وفي حين أشار بيان الشرطة إلى عدم وجود خلفية جنائية، فإن حادث السقوط لم يحصل نتيجة عمله المتوفي في المكان.

وقالت الشرطة إنها باشرت بجمع الأدلة والتحقيق في ظروف الوفاة.

ولم تتضح بعد هوية ضحية الحادث.