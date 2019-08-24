برشلونة يقترب من التعاقد مع نجم يوفنتوس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق برشلونة الإسباني بات على أعتاب التعاقد مع أحد نجوم يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب ما نقلته صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن برشلونة وصل إلى مراحل متقدمة في مفاوضاته مع يوفنتوس، حول الأوروغواياني رودريغو بنتانكور، لاعب وسط البيانكونيري.

وأشارت إلى أن برشلونة يتابع اللاعب منذ نهاية عام 2018، بعد أن أصبح أساسيًا في تشكيلة السيدة العجوز.

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وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن بنتانكور، سيغادر اليوفي صوب برشلونة في صفقة تقدر بـ60 مليون يورو.

يذكر أن بنتانكور انضم إلى صفوف يوفنتوس في عام 2017، قادمًا من بوكا جونيورز الأرجنتيني.

ووضع البوكا شرطًا في عقد اللاعب مع السيدة العجوز ينص على تقاضيه نسبة 50%، من قيمة إعادة بيع بنتانكور في المستقبل.