بوقرة: تركيز الفجيرة ينصب على بطولة الدوري الإماراتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الجزائري مجيد بوقرة المدير الفني للفجيرة الإماراتي أن فريقه يُركز على بطولة دوري الخليج العربي بدرجة أكبر، وذلك بعد الخسارة أمام الوحدة في كأس الخليج العربي.
وفي تصريحات لـ"العين الرياضية"، قال بوقرة: "خسرنا رغم تقديم أداء جيد، لكن تركيزنا منصب على بطولة الدوري في الأساس".
وخسر الفجيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام فريق الوحدة في الجولة الأولى في المجموعة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي.
وأضاف بوقرة: "افتقدنا بعض اللاعبين أمام الوحدة وهو ما أثر على الأداء بشكل كبير، لكن بطولة الكأس تتيح الفرصة لإشراك اللاعبين الشباب".
وتابع مدافع الجزائر الدولي السابق: "ناصر خاطر وعبدالله خميس حصلا على الفرصة أمام الوحدة، وأثبتا أن لديهما إمكانيات مميزة".
وأنهى مجيد تصريحاته بقوله: "لا يزال أمامنا الفرصة للتعاقد مع مزيد من اللاعبين، كل شيء ممكن، دعونا نرى الأداء في بطولة الدوري وبعدها سنقرر".
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