حق حظر المتابعين على تويتر.. ترامب يخسر جولة ويستعد لأخرى

طعن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قرار محكمة استئناف اتحادية قضت بانتهاكه الدستور الأمريكي عندما حظر حسابات بعض مستخدمي تويتر من متابعة حسابه إثر إدلائهم بآراء لم تعجبه.



وأوضحت أوراق دعوى قدمتها وزارة العدل الأمريكية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة أن ترامب سعى لجلسة أخرى لمحكمة استئناف في نيويورك، معتبرا أن قرار 3 قضاة بالإجماع "جاء بالأساس لتصور خاطئ".

Advertisements

وأيد 3 قضاة بمحكمة الاستئناف، الشهر الماضي، قرار محكمة أدنى درجة في مايو/أيار 2018 يجبر ترامب على إلغاء حظر يمنع عشرات من متابعيه من الوصول لحسابه الرسمي على تويتر.

وجاء في حكم القاضي بارينجتون باركر بمحكمة الاستئناف "لا يسمح التعديل الأول لمسؤول عام‭‭‭ ‬‬‬يستخدم حسابا على وسائل التواصل الاجتماعي لجميع أنواع الأغراض الرسمية باستبعاد أشخاص من حوار مفتوح عبر الإنترنت لأنهم عبروا عن وجهات نظر لا يتفق معها المسؤول".

كان قد رفع هذه الدعوى معهد نايت فيرست أمندمنت بجامعة كولومبيا و7 من مستخدمي تويتر الذين حظر ترامب متابعتهم لحسابه.

يبلغ عدد متابعي ترامب على تويتر 63 مليونا. ويستخدم الرئيس الأمريكي حسابه عادة لإعلان قرارات مهمة، منها ما أعلنه أمس الجمعة بشأن التجارة مع الصين وهو ما هوت بسببه الأسهم الأمريكية وأسعار النفط بشدة.