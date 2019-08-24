مظاهرات الجزائر وحرائق الأمازون.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تتابعون: آلاف المتظاهرين بالجزائر يطالبون بـ"إعادة السلطة للشعب"، والرئيس البرازيلي يأمر الجيش بالمساعدة على مكافحة حرائق الأمازون، وفضيحة قطرية في الجزائر.. تأشيرات عاجلة لمهاجمة الجيش على الجزيرة، ونظام أردوغان يعتقل 86 شخصا بينهم 34 عسكريا.. والتهمة غولن، وفي أول مهمة.. حمدوك يتفقد متضرري السيول بالخرطوم، والجيش الليبي: الإرهابي بلحاج نقل مرتزقة من تركيا إلى مصراتة، وروسيا تمدد احتجاز ضابط سابق بمشاة البحرية الأمريكية بتهمة التجسس، ومناهضون للعنصرية بألمانيا يتظاهرون السبت على وقع تقدم اليمين، والعراق يحث واشنطن على تنفيذ بنود اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، ورئيس وزراء الهند: علاقاتنا مع الإمارات في أوج قوتها، وانسحاب مرشح ديمقراطي رابع من السباق الرئاسي الأمريكي، ورئيس وزراء الهند: الإمارات شريك مهم في حلمنا الاقتصادي الطموح.

أما في الاقتصاد فتطالعون: الصين تفرض رسوما على سلع أمريكية قيمتها 75 مليار دولار، وتخفيضات إنتاج أوبك تدعم أسعار النفط، وحرب التجارة.. هواوي تتوقع خسائر 10 مليارات دولار بسبب القيود الأمريكية، والصين وموريتانيا توقعان اتفاقية تعاون اقتصادي، والمركزي التركي يفقد ملياري دولار في أسبوع.

كما تتناول "العين الإخبارية" بالأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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