ديمبلي يتصدر عرض برشلونة الثالث لاستعادة نيمار

يجهز نادي برشلونة الإسباني عرضاً ثالثاً لاستعادة البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي يكون فيه الجناح عثمان ديمبلي عنصراً رئيسياً فيه.



ورفض باريس سان جيرمان عرضين من برشلونة لضم نيمار؛ حيث كان الأول يتضمن الاستغناء عن البرازيلي فيليبي كوتينيو والكرواني وإيفان راكيتيتش، ودفع 80 مليون يورو، بينما كان العرض الثاني هو استعارة نيمار لمدة موسم، مع أحقية الشراء النهائي مع قيمة قد تبلغ 190 مليون يورو.

وكان باريس سان جيرمان قد تعاقد مع نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل الماضية مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع الفريق الكتالوني في ذلك الحين.

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وذكرت شبكة "ESPN" الأمريكية أن برشلونة يجهز عرضاً ثالثاً لباريس سان جيرمان لضم نيمار، والذي سيتضمن الاستغناء عن لاعبه ديمبلي بالإضافة لدفع مبلغ مالي.



وأشارت الشبكة إلى أن برشلونة يسعى للتقدم بعرض يلائم طلبات باريس سان جيرمان، قبل أسبوعين من غلق سوق الانتقالات الصيفية، مع الاعتقاد أن هذا العرض قد يكون الأخير الذي يقدمه النادي الكتالوني لاستعادة الاعب البرازيلي.

وتنتهي فترة الانتقالات الصيفية في إسبانيا يوم 2 سبتمبر/أيلول المقبل، ولا يزال أمام برشلونة 10 أيام سيحاول خلالها إنهاء الصفقة المرتقبة.



ولا يزال نيمار مستبعداً عن مباريات سان جيرمان منذ بداية الموسم الحالي، بسبب الغموض الذي يحيط بمستقبله.

ويرغب نيمار في الرحيل عن سان جيرمان، بعدما تبين له عدم قدرة النادي الباريسي على تلبية طلعاته خاصة على صعيد المنافسة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

