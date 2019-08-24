مهاجرو "أوشن فايكنج" يصلون إلى مالطا ضمن اتفاق مع الاتحاد الأوروبي

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نُقل المهاجرون الذين تم إنقاذهم من خلال سفينة الإنقاذ الخيرية "أوشن فايكنج" إلى مالطا مساء أمس الجمعة، في إطار اتفاق توسط فيه الاتحاد الأوروبي لنقلهم إلى 6 دول أخرى أعضاء بالاتحاد.
ونُقل الأشخاص الـ356 الذين أنقذهم طاقم سفينة الإنقاذ التي ترفع علم النرويج إلى قارب دورية تابع للقوات المسلحة في مالطا بعد الظهر ووصلوا إلى الشاطئ الليلة الماضية.
وأنزل الرجال والنساء والأطفال الذين كانوا يجلسون على متن القارب التابع للقوات المسلحة وكانوا يرتدون سترات نجاة برتقالية زاهية، ونقلهم من قبل مسؤولي الهجرة ليتم فحصهم وإيواؤهم.
ويبقى المهاجرون في مالطا حتى يتم نقلهم إلى فرنسا أو ألمانيا أو أيرلندا أو لوكسمبرج أو البرتغال أو رومانيا، بموجب اتفاق أعلنه رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات أمس الجمعة الذي أكد أنه "لن يبقى أي من المهاجرين في مالطا".
وكان موسكات قد أكد أنه "سيتم نقل المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل على متن سفينة إنقاذ لمدة أسبوعين تقريبا بعد منع دخولهم إلى ميناء بإيطاليا إلى قارب تابع لقوات مالطا المسلحة ونقلهم إلى مالطا".
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