الان تتابع قائد بالحرس الثوري الإيراني: إيران اختبرت صاروخاً جديداً والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365: نقلت وكالة تسنيم للأنباء اليوم السبت عن الميجر جنرال حسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني قوله إن إيران اختبرت صاروخا جديدا. وقال سلامي : بلدنا دائمة ساحة لاختبار العديد من الأنظمة الدفاعية والاستراتيجية،وكان يوم أمس هو أحد أيام نجاح هذه الأمة”.ولم يذكر سلامي أي معلومات إضافية عن الصاروخ.

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