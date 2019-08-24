- 1/2
- 2/2
Advertisements
السبت 24 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
أصيب عشرات المتظاهرين الفلسطينيين، مساء الجمعة، بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي للرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين المشاركين في فعاليات "مسيرة العودة وكسر الحصار".
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن "الطواقم الطبية تعاملت مع 56 إصابة بجراح مختلفة، منها 27 بالرصاص الحي من قبل الاحتلال الإسرائيلي، خلال مسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة".
وذكرت مصادر فلسطينية، أن من بين المصابين مسعف يعمل في طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، كما أن هناك مصاباً وصفت المصادر الطبية جراحه بالخطيرة بعد إصابته في الوجه، شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.
كما أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، الذي يطلقه الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة.
وتوافد مئات الفلسطينيين للحدود الشرقية لقطاع غزة، للمشاركة في الجمعة الـ71 من فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار تحت شعار "لبيك يا أقصى"، في الذكرى الخمسين لحرق المسجد الأقصى.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر إصابات برصاص الجيش الإسرائيلي على حدود غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.