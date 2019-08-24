بدء الجلسة الثانية من محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير

Advertisements السبت 24 أغسطس 2019 البشير كتب الخرطوم - الخليج 365 أفادت مصادر صحيفة، اليوم السبت، ببدء الجلسة الثانية من محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير في قضايا فساد.

Advertisements وتستأنف اليوم جلسات محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير بتهم حيازة العملات الأجنبية والفساد. وكان البشير قد مًثل أمام المحكمة الأثنين الماضي وسط حراسة عسكرية كبيرة. وكانت بداية محاصرة البشير قضائيا بعد العثور على مبلغ توازي قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية بثلاث عملات مختلفة في مقر إقامة البشير بالعاصمة السودانية، في أبريل/نيسان الماضي. Advertisements

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