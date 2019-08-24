توقيف 17 شخصا خلال مواجهات على هامش قمة مجموعة السبع

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السبت 24 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب وكالات_الخليج 365

أعلنت السلطات الفرنسية توقيف 17 شخصا وإصابة 4 شرطيين بجروح طفيفة مساء الجمعة، خلال مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن قرب مخيّم معارضين للقمة في أورونيي في جنوب غرب فرنسا.



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وعشية افتتاح قمة مجموعة السبع في منتجع بيارتيس أصيب 4 شرطيين بجروح طفيفة جراء إطلاق قنبلة يدوية الصنع، حسب ما أعلنت السلطات، موضحة أن الأوضاع عادت للاستقرار.

ويشارك في القمة نحو 24 من زعماء ورؤساء دول ومنظمات دولية، بعد أن قرر ماكرون توسيع نطاق النقاشات لتتجاوز إطار قمة السبع.

وكانت قمة الدول السبع (بريطانيا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة) 2018 في كيبيك، انتهت بفوضى سلطت الضوء على التوتر في العلاقات بين واشنطن وأقرب حلفائها.