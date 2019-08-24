البشير يمثل أمام المحكمة في جلسة ثانية اليوم

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السبت 24 أغسطس 2019

البشير

كتب متابعات_الخليج 365

يمثل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، السبت، للمرة الثانية أمام المحكمة بقاعة معهد التدريب القضائي بالخرطوم بتهم الفساد وحيازة النقد الأجنبي.



وأبلغ مصدر قضائي مطلع وفقا "العين الإخبارية" أن محاكمة البشير التي ستعقد اليوم ستكون مفتوحة لأجهزة الإعلام.

وكانت أولى جلسات التحري قد عقدت، الإثنين، وسط إجراءات أمنية مشددة واستمع خلالها إلى التحري والشاكي في البلاغ.

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وعثر فريق من القوات المسلحة السودانية، عقب مداهمة مقر إقامة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، على أكثر من 6 ملايين يورو، و351 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني.

وأفاد المتحري بأن البشير دفع من المبالغ التى تلقاها باسم الدولة السودانية مبالغ كبيرة لدعم قناة "طيبة" الفضائية الخاصة "تتبع للإخواني عبدالحي يوسف".

وأوضح أن عدة مؤسسات تدار بواسطة رموز النظام البائد تلقت مبالغ مالية بشكل مباشر من البشير مثل جامعة أفريقيا العالمية، مستشفى علياء التخصصي التابع للسلاح الطبي، بالإضافة لدفع مبالغ مالية لعلاج عدد من الضباط بالقوات النظامية.

وفي يوم 16 يونيو/حزيران الماضي، اقتيد البشير من سجن كوبر القومي إلى مقر نيابة مكافحة الفساد جنوبي الخرطوم وسط إجراءات أمنية مشددة، وظهر لأول مرة منذ عزله في 11 أبريل/نيسان.

ووجهت نيابة مكافحة الفساد في التحقيقات المالية بالخرطوم للبشير تهما تندرج تحت مواد النقد الأجنبي والثراء الحرام ومخالفة أمر الطوارئ وحيازة نقد سوداني يتجاوز المبلغ المسموح به.