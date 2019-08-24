اعتراف أمريكيتان بالتخطيط لهجوم إرهابي داخل الولايات المتحدة

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السبت 24 أغسطس 2019

صورة أرشيفبة

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أقرت امرأتان من مدينة نيويورك يوم الجمعة بالذنب في التهم الموجهة إليهما، والمرتبطة بتصنيع قنابل ضمن خطط لتنفيذ هجوم إرهابي يقول ممثلو الادعاء إنه "مستوحى من التطرف الإسلامي".

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وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان صحفي إن آسيا صديقي ونويل فيلنتزاس، وهما مواطنتان أمريكيتان تقيمان في حي كوينز في مدينة نيويورك اعترفتا بذنبهما فيما يتعلق بخطة لتصنيع عبوات ناسفة مشابهة لتلك التي استخدمت في شن هجمات إرهابية سابقة في الولايات المتحدة.

وأوضحت الوزارة أن الاثنتين قامتا بتعليم بعضهما البعض الكيمياء ومهارات كهربائية تتعلق بتصنيع عبوات ناسفة ونقلتا المعلومات بشأن صنع قنابل إلى غيرهما.

وأضاف البيان أن الامرأتين درستا بعض الهجمات الأكثر دموية في الولايات لوضع خطة لتصنيع قنابل تسهدف قتل عناصر انفاذ القانون والجيش.

وقالت وزارة العدل إن الإقرار بالذنب يأتي فيما يتعلق بنشاطهما في الفترة بين عامي 2013 و.2015 وتواجه الامرأتان عقوبة تصل إلى 20 عاما في السجن عندما يصدر الحكم بحقهما.