- 1/2
- 2/2
Advertisements
السبت 24 أغسطس 2019
صورة أرشيفبة
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
أفادت شرطة مدينة شينتشن الصينية بأنه تم الإفراج عن موظف القنصلية البريطانية في هونغ كونغ سيمون تشينغ الذي احتجز فى إطار عملية احتجاز إدارية مدتها 15 يوماً.
وأصدرت الشرطة بياناً قصيراً على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت، قالت فيه إنه تم إطلاق سراح تشينغ كما كان مقرراً وتمت حماية حقوقه "وفقاً للقانون".
وكانت بريطانيا قد أعربت في وقت سابق من الأسبوع عن قلقها بشأن تقارير وسائل الإعلام في هونغ كونغ التي تفيد باختفاء أحد أفراد قنصليتها في البر الرئيسي الصيني، وإمكانية اعتقاله.
يذكر أن تشينغ هو مسؤول معني بالتجارة والاستثمار في قسم التنمية الاسكتلندية الدولية بالقنصلية.
وذكرت صحيفة "هونغ كونغ فري برس" أن تشينغ قام بزيارة عمل للبر الرئيسي الصيني، ولم يتم الاستدلال عن مكانه منذ الثامن من أغسطس.
ومن غير المعلوم ما إذا كان يحمل جواز سفر دبلوماسياً أم لا وما هي الوثائق التي استخدمها لدخول الصين. وكانت وزارة الخارجية الصينية قد أكدت يوم الأربعاء احتجاز تشينج وفقاً للقانون المحلي.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية جينج شوانج إن تشينغ انتهك قانون الأمن العام الصيني، ولكن لم يخض في تفاصيل. وأفاد المتحدث بأن القضية هي شأن داخلي للصين، وليست نزاعاً دبلوماسيا.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تفرج عن موظف القنصلية البريطانية المحتجز في هونغ كونغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.