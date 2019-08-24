الرئيس الأمريكي : سنفرض رسوماً على نبيذ الفرنسيين لم يروا مثلها من قبل

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السبت 24 أغسطس 2019

ترامب

كتب وكالات_الخليج 365

هدد الرئيس دونالد ترامب مجددا الجمعة بفرض رسوم جمركية إضافية على واردات النبيذ الفرنسي رداً على فرض رسوم فرنسية على المجموعات الأمريكية العملاقة في قطاع التكنولوجيا.



وبعيد هذه التصريحات غادر ترامب البيت الأبيض مع زوجته ميلانيا حوالى الساعة 23.00 (03.00 السبت)، ليتوجه إلى مدينة بياريتس الفرنسية لحضور قمة مجموعة السبع.

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وأكد ترامب أنه يتوقع مناقشات "مثمرة جداً" في بياريتس، لكنه لوح بفرض رسوم جمركية على النبيذ الفرنسي.

لكنه أضاف: "لآ يعجبني ما فعلته فرنسا"، وتابع قائلاً: "لا أريد أن تفرض فرنسا رسوماً على شركاتنا. إنه أمر جائر جداً. إذا فعلوا ذلك فسنفرض رسوماً على نبيذهم.. رسوم لم يروا مثلها من قبل".

وشدد ترامب في الوقت نفسه على أن "علاقته جيدة جداً" مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويشارك في قمة مجموعة السبع قادة المانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا واليابان.

وسيعقد الرئيس الأمريكي لقاءات ثنائية مع معظم قادة دول المجموعة.