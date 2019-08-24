شكرا لقرائتكم بعد السيطرة على عتق.. أمن المدينة بيد الجيش اليمني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد محافظ شبوة اليمنية، محمد صالح بن عديو، السبت على بسط الأمن في مدينة "عتق" عاصمة المحافظة، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وتضميد الجراح.

وقال في تغريدة على تويتر: "‏نوجه رجال الجيش والأمن بحماية الممتلكات العامة والخاصة وبسط الأمن في عاصمة المحافظة".

كما شدد على ضرورة إظهار القيم الأصيلة لأبناء شبوة وحسن التعامل، وإشاعة روح الإخاء والتسامح وتضميد الجراح.

تأتي توجيهات المحافظ بعد أن أعلن المجلس الانتقالي مساء الجمعة وقف إطلاق النار في شبوة اليمنية استجابة لدعوة السعودية.

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وأوضحت مصادر للعربية في حينه أن وفد المجلس الانتقالي غادر جدة، حيث تم الاتفاق على شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي.

استجابة لطلب السعودية

وقالت إن المجلس الانتقالي استجاب لدعوة السعودية لوقف إطلاق النار في شبوة، والالتزام بالحوار كوسيلة لحل أي خلاف مع الشرعية.

كما تم الاتفاق - وفق المصادر - على استمرار الحوار خلال الأيام القادمة بهدف استكمال الاتفاق وإيجاد حل للخلاف مع الحكومة الشرعية.

يذكر أن اشتباكات عنيفة كانت اندلعت ليل الخميس الجمعة، بين قوات النخبة في محافظة شبوة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، قبل أن تنتهي فجر الجمعة بسيطرة الجيش الوطني اليمني على مدينة عتق، عاصمة المحافظة.