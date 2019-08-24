شكرا لقرائتكم مغني الحفل الدامي بالجزائر: لو علمت لما صعدت المنصة! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد الانتقادات الكثيرة التي طالت مغني الراب الجزائري، عبد الرؤوف دراجي المعروف باسم "سولكينغ" بسبب إكماله الغناء والحفل على الرغم من وفاة 5 أشخاص في التدافع الذي حصل خلال حفله في العاصمة الجزائرية، ليل الخميس، خرج الفنان عن صمته ليوضح أنه لم يكن على علم بما حدث أصلا.

في التفاصيل، أعلن سولكينغ في تغريدة له على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وشرح في فيسبوك أيضا، أنه تلقى بحزن كبير نبأ الوفاة والتدافع ووقوع الجرحى، مضيفا: "لا أنا ولا الفنانون الذين كانوا برفقتي كنا على علم بهذه المأساة وهذه الأحداث الأليمة لا قبل ولا خلال الحفل، وهو ما يفسر استمرارنا في إحياء الحفل، لو علمنا لما صعدنا الحفل".

وترحم سولكينغ على أرواح الضحايا، مؤكدا على أنه ما من كلمات من شأنها مواساة عائلات الضحايا.



"تحقيق فوري وعميق"

من جهته، أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد بفتح تحقيقات مفصلة بشأن حادثة التدافع في حفل المغني سولكينغ، الذي خلف 5 قتلى وعشرات الجرحى.

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وأفاد بيان لوكيل الجمهورية: "إثر الحادثة المؤلمة التي وقعت خلال الحفل المنظم ليلة الخميس بملعب 20 أغسطس/أب في بلدية بلوزداد في العاصمة والذي أدى إلى وفاة 5 أشخاص من بينهم فتاة لا يتعدى عمرها 13 سنة، قمنا بالتنقل على الفور إلى مكان الحادثة رفقة عناصر الضبطية القضائية المختصة".

كما أوضح المصدر: "بعد المعاينات الأولية أمرنا بفتح تحقيقات معمقة بغرض معرفة ظروف وملابسات هذه الواقعة المؤلمة مع تحديد المسؤوليات".

"حصانات إجرامية"

من جهة أخرى، حمّل وزير الإعلام الأسبق عبد العزيز رحابي، السلطات العمومية مسؤولية مأساة حفل المغني سولكينغ التي راح ضحيتها 5 قتلى وعشرات الجرحى مساء الخميس، حيث شدّد رحابي على ضرورة متابعة المتسببين في هذه الكارثة التي قال إنها حدثت نتيجة ما أسماه "دولة اللاقنون واللامبالاة والحصانات الإجرامية"، بحسب تعبيره.

مغني الراب دراجي عبد الرؤوف المعروف باسم سولكينغ

كذلك انتقد رحابي في منشور له على صفحته الرسمية في فيسبوك، أداء السلطات العمومية وفشلها في تنظيم حفل فني.

إقالات بسبب الحادث

بالمقابل، أقال الوزير نور الدين بدوي، الجمعة، مهام المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف، بن شيخ الحسين سامي، وذلك بسبب إخلاله وتقصيره في أداء الواجبات الموكلة إليه بعد حادث التدافع، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

ووفقا للوكالة، فإن نور الدين بدوي، أوضح أنه أنهى مهام المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف ONDA بن شيخ الحسين سامي، بعد إخلاله وتقصيره في أداء الواجبات المنوطة به عقب الحادثة الأليمة التي أودت بحياة 5 من الشباب.