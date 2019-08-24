تعليق الملاحة الجوية في مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية ​طرابلس​ في بيان الى أنه "تم تعليق الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي لحين إشعار آخر نتيجة تعرضه ل​قذيفة​ تزامنت مع وصول رحلة شركة طيران البراق من ​اسطنبول​ و​الخطوط الجوية الليبية​ من مطار معيتيقة الدولي ​المدينة المنورة​ وعلى متنها 265 من حجاج بيت الله الحرام".

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