الدفاع الروسية: الطائرة المسيرة "فوربوست-إر" قامت بالرحلة الاولى

اشارت وكالة "سبوتنيك" الى ان ​تقارير​ نشرت وأفادت أن الطائرة المسيرة "فوربوست-إر"الفريدة من نوعها قامت بالرحلة الأولى، وأن اختباراتها في المرحلة النهائية.

ولفتت ​وزارة الدفاع الروسية​ الى إن "الطائرات المسيرة الثقيلة "فوربوست-إر" قادرة على الكشف عن أهداف الدفاع الراديو إلكتروني لدى العدو على مدار الساعة، بالتشويش واعتراض إشارات الراديو، باستخدام معدات بصرية ووسائل راديوية."

وأعلن الخبراء أن "الإمكانيات الفريدة لهذه الطائرة من هذه الفئة، تجعلها أفضل"، مؤكدين ان "الابتكار الجديد يتفوق على سلفه، الذي أثبت فعاليته في عدد من المؤشرات".

ووفقا للخبراء، تبلغ كتلة الطائرة 450 كغ، ومدى رحلتها حوالي 400 كيلومتر وتستطيع الطائرة البقاء في الجو حوالي 18 ساعة وتصل سرعتها إلى 200 كم في الساعة وهي قادرة على الإقلاع من منطقة غير ممهدة.