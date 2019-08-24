روسيا اليوم: وصول البشير في قاعة المحكمة على خلفية قضية "الثراء الحرام"

أفادت قناة "روسيا اليوم" عن "وصول الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إلى قاعة المحكمة على خلفية قضية "الثراء الحرام" التي تشمل اتهامات بالفساد"، موضحةً أنه "تستأنف اليوم جلسات محاكمة البشير بتهم حيازة العملات الأجنبية والفساد، فضلا عن تهم تتعلق بغسيل الأموال، حيث ينتظر أن تستمع المحكمة إلى شهود الاتهام".
وكان البشير قد مثل أمام المحكمة يوم الاثنين الماضي، وسط حراسة عسكرية كبيرة.
ووجهت النيابة العامة السودانية اتهامات إلى الرئيس السابق البشير في أيار الماضي، منها قتل المتظاهرين والفساد، وبدأت التحقيقات معه في 16 حزيران.
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