غوايدو يعلن مقاطعة المعارضة للانتخابات التشريعية المبكرة

أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية ​خوان غوايدو​ أن أحزاب المعارضة ستقاطع ​الانتخابات التشريعية​ المبكرة التي يخطط لها ​الحزب الاشتراكي​ الحاكم. واعتبر رئيس الجمعية الوطنية التي تهيمن عليها المعارضة لوكالة "أسوشيتد برس" إنه لا طائل من المشاركة في أي استحقاق انتخابي في ظل سيطرة حزب الرئيس ​نيكولاس مادورو​ على البلاد.

وأكد غوايدو الذي سبق أن أعلن نفسه "رئيسا مؤقتا" للبلاد، على أن المعارضة ستواصل نهجها إلى حين اتسام الانتخابات في ​فنزويلا​ بالحرية التامة. وأوضح أن الرئيس مادورو يرمي من وراء تقديم موعد انتخابات الجمعية الوطنية، إلى "السيطرة على آخر قلاع المعارضة".

وكان ديوسدادو كابيو، رئيس الجمعية التأسيسية التي شكلتها إدارة مادورو للحد من صلاحيات الجمعية الوطنية، قد صرّح بأن الانتخابات التشريعية التي من المفترض إجراؤها في كانون الأول 2020، ربما تجري مطلع العام المقبل أو في موعد أبكر.