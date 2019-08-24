وصف السفير ​الصين​ي في ​طهران​ جانغ هوا علاقات الصين مع ​ايران​ بانها استراتيجية، مؤكدا انه "لا يحق لاي دولة التدخل في هذه العلاقات"، معتبراً أن "خروج ​اميركا​ احادي الجانب من ​الاتفاق النووي​ هو العامل الاساس للتوتر في المنطقة في هذه الظروف"، مشيراً إلى أن "​الحكومة الصينية​ تعارض تدخلات اميركا في شؤون العلاقات بين ايران وسائر الدول من ضمنها الصين".

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كانت هذه تفاصيل خبر السفير الصيني في طهران: لا يحق لاي دولة التدخل في علاقاتنا مع ايران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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