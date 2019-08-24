حكومة إسبانيا وافقت على منح المغرب 32.3 مليون يورو كدعم لمكافحة الهجرة غير الشرعية

وافق المجلس الحكومي الإسباني على منح ​المغرب​ 32.3 مليون يورو كدعم لمكافحة الهجرة غير الشرعية. واعتبرت ​الحكومة الإسبانية​ أن "التعاون مع الدول الأخرى يعد أمرا أساسيا من أجل محاربة شبكات تهريب الأشخاص، وكبح تدفق ​المهاجرين​ غير النظاميين بشكل فعال".

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