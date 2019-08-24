بولسونارو: البرازيل ستتبع سياسة عدم التسامح المطلق مع مشعلي الحرائق

اشار الرئيس البرازيلي ​جاير بولسونارو​ الى إن حكومته ستتبع ​سياسة​ عدم التسامح المطلق مع مشعلي ​الحرائق​ مع تصاعد الانتقادات الدولية بسبب إخفاقه في حماية غابات ​الأمازون​ المطيرة.

اضاف بولسونارو في خطاب متلفز: "نحن ​حكومة​ تتبع سياسة عدم التسامح المطلق حيال الجريمة، وفي مجال ​البيئة​ (هذا) لا يختلف. سنتصرف بحزم للسيطرة على الحرائق".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أمر بولسونارو بنشر وحدات من ​الجيش​ للمساعدة في مكافحة ​حرائق الغابات​ في منطقة الأمازون بالبلاد، فيما حذر قادة ​الاتحاد الأوروبي​ من أن الحرائق تشكل خطرا على كوكب الأرض بأكمله ويجب أن تكون على جدول أعمال قمة مجموعة الدول الصناعية السبع.

وذكرت صحيفة "أو جلوبو" اليومية أن الأوامر الصادرة للجيش شملت أيضا منع "الجرائم البيئية". ولم يعرف بعد عدد ​القوات​ التي سيتم إرسالها إلى الأمازون.