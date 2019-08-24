مسؤول تونسي: توقيف نبيل القروي حدث خطير جدا

اعتبر مرشح حركة النهضة للانتخابات الرئاسية في تونس عبد الفتاح مورو أن "ايقاف نبيل القروي حدث خطير جدا"، معبرا عن "مخاوفه من تداخل الأجندة القضائية مع الأجندة السياسية الانتخابية"، مشيراً إلى أن " احترم الطرف القضائي الذي أصدره واعتبر ان القضاء مؤسسة محترمة".
ولفت إلى "إنني اخشى ان تتداخل الأجندة القضائية مع الأجندة السياسية الانتخابية لتحدث ارتباكا من شأنه أن يفضي بنا الى أمر مجهول"، مشيراً إلى أنه "يدي على قلبي وأحب ان تكون العملية السياسية واضحة ونقية".
وأعلنت وزارة الداخلية التونسية، مساء الجمعة، توقيف مرشح انتخابات الرئاسة نبيل القروي وإيداعه سجن المرناقية بالعاصمة تنفيذا لأمر قضائي صادر بحقه.
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