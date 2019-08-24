سلامي: الامن في الخليج الفارسي في يد ايران بفضل تواجد قواتها المسلحة

أكد قائد قوات الحرس الثوري الايراني العميد حسين سلامي أن "الامن في الخليج الفارسي في يد الجمهورية الاسلامية الايرانية بفضل تواجد قواتها المسلحة"، مشيراً إلى أن "الاعداء لن يستطيعوا زعزعة الامن"، لافتاً إلى أن "ايران قادرة على انتاج مختلف المنظومات الدفاعية والاستراتيجية ولن تتوقف انجازاتها في سياق تطوير وتنمية قوتها الردعية والدفاعية".
ولفت إلى أن "الشعب هو الاساس في مقاومة الثورة الاسلامية بمواجهة الاعداء وقد بات دوره اليوم أكثر مصيرية مما مضى والذي اصبح اكثر وضوحاً بفضل تبعية نهج قائد الثورة وارشاداته ودعم جميع المؤسسات الثورية والتنفيذية والتشريعية والقضائية في البلاد"، منوهاَ إلى إن "الاعداء يركزون في ضغوطهم على الشعب للنيل منه الا إنه يحبط مؤامرات الاعداء ويدخل اليأس عليهم ولايسمح لهم بالتغلغل داخل البلاد بفضل اعتماد استراتيجية الصبر الثوري والحضور في الساحة ودعم الحكومة وتبعية قائد الثورة".
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