قائد الحرس الثوري أعلن اجراء تجربة على صاروخ باليستي جديد

اشار قائد ​الحرس الثوري الإيراني​ ​محمد علي جعفري​ في تصريح الى أن "المنشآت النفطية والمطارات ​السعودية​ باتت غير آمنة"، لافتا الى أن "جميع المطارات السعودية في مرمى الصواريخ والطائرات المسيرة اليمنية، والإمارات والسعودية وأميركا باتت عاجزة في اليمن"، مؤكدا أن "المنشآت النفطية والمطارات السعودية باتت غير آمنة والرياض وصلت إلى طريق مسدود في اليمن"، مشددا على أن "السعودية وصلت إلى طريق مسدود في اليمن ولا تعرف ماذا عليها أن تفعل وعاجزة حتى عن استعراض عضلاتها السياسية"، مضيفا: "ضرب ​الحوثيين​ للمدن السعودية سيؤدي إلى هجرة واسعة نحو الصحارى وستجعل النظام السعودي يواجه أزمة حقيقية".

ولفت الى ان "الحوثيين لم يستهدفوا المدن السعودية حتى الآن لأنهم يتصرفون بإنسانية"، مشيرا الى أن "العدو أراد كسر محور المقاومة والقضاء على نفوذ إيران في المنطقة عبر الحروب بالوكالة والجماعات التكفيرية لكنه فشل في تحقيق أهدافه"، مضيفا: "المفاوضات والسلام مع العدو لن تحل المشاكل التي تعاني منها البلاد"، ومؤكدا أن "أوروبا عاجزة عن رفع العقوبات عن إيران وأميركا لا تمتلك إرادة لذلك"، مشددا على أن "أمن مياه الخليج في يد إيران والعدو لن يتمكن من زعزعة هذا الأمن"، ومشددا على ان "إيران ستمضي في تعزيز قدراتها الردعية من دون توقف"، كاشفا أن "ايران ستجري تجارب على صاروخ باليستي جديد".