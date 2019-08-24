الجيش التركي يُطلق عملية "المخلب-3" في منطقة "سينات-حفتانين" شمالي العراق

اعلن ​الجيش التركي​ اطلاق عملية "المخلب-3" في منطقة "سينات-حفتانين" شمالي ​العراق​، ولفتت الى ان عملية "المخلب-3" تهدف إلى ضمان أمن الحدود من الخطوط الأمامية والقضاء على الإرهابيين ومغاراتهم وتحضيناتهم في "سينات-حفتانين".

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