الرئيس عون: سنخرج من الوضع الاقتصادي الصعب من خلال قرارات لا بد منها لاستعادة النهوض

توجه ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ لوفد من رؤساء البلديات وابناء القرى الشوفية برئاسة النائب ​فريد البستاني​، بالقول "اطمئنوا لا خوف من ​الحياة​ المشتركة، و​الوضع الاقتصادي​ الصعب سنخرج منه من خلال قرارات لا بد منها لاستعادة النهوض".

وخلال استقباله وفدا شوفيا برئاسة النائب جورج عدوان، أكد الرئيس عون ان "الأزمة الاقتصادية الراهنة نتيجة تراكم سنوات وليست وليدة سنة او سنتين، لكن نعمل على الخروج منها بالتعاون مع الجميع وستكون لنا رؤية اقتصادية تعزز قطاعات الانتاج".

ولدى استقباله وفدا من "تيار صرخة وطن "، اعتبر الرئيس عون أن "وحدة الجبل أساس، والمصالحة تحققت ولا يجوز لل​سياسة​ ان تهزها، والاختلاف في السياسة لا يجوز ان يجر الى خلاف على الوطن".