ضبطت قوة من ​المديرية العامة للجمارك​ في كمين في منطقة صيدا شاحنة محملة بكميات كبيرة من الخضار المهربة، وحاول المهربون تضليل ​الجمارك​ بوضع اقفاص فارغة في الصفوف الامامية، لكن محاولتهم باءت بالفشل .



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط شاحنة محملة بكميات كبيرة من الخضار المهربة في صيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.