مروان شربل: الطائفية خربت البلد ودمرته وشوهت سمعته في الخارج

سأل الوزير السابق ​مروان شربل​ "هل هناك دولة تسمعين فيها أن اللقاءات التي تحدث بين المسؤولين تأخذ أهمية كبيرة؟ فمثلا لم نر في ​اميركا​ مثلا أهمية للقاء بين وزير الخارجية ووزير ​العدل​ إلا عندنا في ​لبنان​ وكلما تنفس أحد يعطونه اهمية كبيرة والسبب انه حتى الآن لسنا ناضجين سياسيا ومن عشرات سنوات لم نتمكن في هذا التكوين الطائفي ان نبني دولة وهناك "تربيحة جميلة" أن نائب زار نائب لان هذه الامور من البديهيات"، معتبراً أن " الطائفية خربت البلد ودمرته وشوهت سمعته في الخارج".

وفي حديث تلفزيوني، علق شربل على تقريري وكالتي "فيتش" و"ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني، معتبراً أنه "على وكالات التصنيف ان تعمل على تصنيف السياسيين في لبنان لا ​الدولة​ و​الاقتصاد اللبناني​ وعندها يعرف المواطن اللبناني في ​الانتخابات النيابية​ من عليه ان ينتخب ويكون حينها علم من تسبب بهذا ​الوضع الاقتصادي​ والمالي في لبنان".

وعن التعيينات الاخيرة التي جرت، أوضح شربل أن "آلية التعيينمات الموجودة فام بها الوزير ​محمد فنيش​ عندما كان وزيرا للدولة لشؤون التنمية الادارية في حكومة ​سعد الحريري​ في ​الحكومة​ الاخيرة من العهد الاخير وتم تطبيقها في حكومة رئيس الحكومة الاسبق ​نجيب ميقاتي​ عندما كنت وزيرا للداخلية".