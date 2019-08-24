النشرة: 3 جرحى بحادث سير على اوتوستراد زفتا النبطية

أفاد مراسل "النشرة" في النبطية عن "سقوط 3 جرحى ب​حادث سير​ على اوتوستراد زفتا النبطية"، مشيراً إلى أنه "تم نقل الجرحى من قبل ​جمعية الرسالة​ الاسعاف الصحي مركز ​النبطية الفوقا​ التطوعي و ​الصليب الاحمر​".

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