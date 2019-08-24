مصادر الاشتراكي لـotv: زيارة جنبلاط ونجله للرئيس عون ببيت الدين بروتوكولية

أوضحت مصادر الحزب "التقدمي الاشتراكي" لقناة الـ"OTV" أن "لقاء رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ ورئيس "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​تيمور جنبلاط​ ب​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ في ​بيت الدين​ اليوم سيكون لقاء بروتوكوليا وهو يحصل عندما ينتقل رئيس الجمهورية إلى المقر ​الصيفي​ في بيت الدين وهو استكمال للقاء الاشتراكي الموسع الذي حصل خلال الايام الاولى لوصول الرئيس عون إلى بيت الدين".

ولفتت إلى ان "وليد جنبلاط وتيمور جنبلاط سيوجهان دعوة للرئيس عون ليزور ​المختارة​ و يبقى على صاحب الدعوة والرئيس عون تحديد إن كانت ستكون الزيارة عائلية أو سياسية".