أوضحت مصادر الحزب "التقدمي الاشتراكي" لقناة الـ"OTV" أن "لقاء رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط برئيس الجمهورية ميشال عون في بيت الدين اليوم سيكون لقاء بروتوكوليا وهو يحصل عندما ينتقل رئيس الجمهورية إلى المقر الصيفي في بيت الدين وهو استكمال للقاء الاشتراكي الموسع الذي حصل خلال الايام الاولى لوصول الرئيس عون إلى بيت الدين".
ولفتت إلى ان "وليد جنبلاط وتيمور جنبلاط سيوجهان دعوة للرئيس عون ليزور المختارة و يبقى على صاحب الدعوة والرئيس عون تحديد إن كانت ستكون الزيارة عائلية أو سياسية".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الاشتراكي لـotv: زيارة جنبلاط ونجله للرئيس عون ببيت الدين بروتوكولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.