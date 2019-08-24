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بياريتس: في ما يلي ست نقاط أساسية يجب متابعتها خلال قمة مجموعة السبع التي تفتتح السبت في مدينة بياريتس في فرنسا:

- اختبار للغرب -

تمر مجموعة السبع بمرحلة صعبة. فهذا النادي للقوى الليبرالية الكبرى الذي يواجه معارضة لهيمنته من قبل القوى الجديدة، يعاني من انقسامات داخلية خصوصًا منذ انتخاب دونالد ترمب في الولايات المتحدة.

هل ستكون فعالة بشأن الأزمات الحالية الكبرى؟ يحاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحقيق ذلك عبر دعوة دول أخرى مثل الهند والتحرر من البيان الختامي. وقال "بدلا من التفاوض على تصريحات سنحاول تحقيق تقدم حول تحالفات" بين دول نواياها حسنة.

وهو يأمل بذلك تجنب الإخفاق الذي شهدته القمة الأخيرة في كندا عندما رفض ترمب البيان الختامي بعدما قام بتوقيعه.

- محور جونسون ترمب؟ -

سيكون هذا اللقاء أول قمة دولية يحضرها بوريس جونسون بصفته رئيسا للحكومة البريطانية، قبل أسابيع من موعد خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.

ستكون تصريحاته بشأن الخروج من التكتل الأوروبي موضع متابعة دقيقة، لا سيما أنه سيعقد لقاء على انفراد مع ترمب الذي يضاعف التصريحات القاسية بحق الاتحاد.

هل سينبثق من القمة محور "جونسون-ترمب" يؤدي إلى انعكاسات متتالية على الملفات الدبلوماسية الأخرى؟. وقال مصدر دبلوماسي بريطاني الجمعة "أعرف أن شائعة تفيد أننا سنغير موقفنا بعد اللقاء مع الرئيس الأميركي، لكنكم لن تروا تغييرًا جذريًا في مقاربتنا".

- غابات الأمازون تحترق -

فرضت الحرائق التي تشهدها منذ أيام غابة الأمازون "رئة العالم"، نفسها على جدول أعمال القمة. وبعد اتهام الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو "بعدم التحرك"، قرر ماكرون وجونسون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تولي معالجة المشكلة التي أصبحت "أزمة دولية".

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وقال ماكرون للموقع الاخباري الالكتروني "كونبيني" إنه "سنحاول تعبئة العالم لجمع تبرعات من أجل إعادة تشجيرها في أسرع وقت ممكن". ويريد الرئيس الفرنسي الذي يضع المناخ "في صلب مجموعة السبع"، الحصول على تعهدات من القادة، بمن فيهم ترمب المشكك في النظريات حول البيئة، تمهيدا لقمة الأمم المتحدة للأرض في سبتمبر المقبل.

- تظاهرات وأعمال عنف -

تخضع كل منطقة بلاد الباسك وبالتحديد منتجع بياريتس لإجراءات أمنية مشددة تتمثل في انتشار 13 ألف ومئتي شرطي ودركي يدعمهم الجيش.

يفترض أن تنظم تظاهرة مسموح بها وتضم كل معارضي مجموعة السبع، السبت لكن السلطات تخشى وقوع أعمال عنف خصوصا في مدينة بايونا القريبة من بياريتس.

ويقول منظمو التظاهرة التي ستجرى بين أينداي وايرون (اسبانيا) مشاركة عشرة آلاف شخص على الأقل.

- الأزمة النووية الإيرانية -

يأمل ماكرون في أن ينتزع من نظرائه مبادرات تهدئة في الأزمة الإيرانية من أجل إنقاذ الاتفاق الدولي الموقع في 2015 حول البرنامج النووي الإيراني. وانسحبت الولايات المتحدة من هذا الاتفاق بينما تهدد طهران بالخروج منه تدريجيا.

التقى ماكرون الجمعة في باريس وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي قال إن الأمور "تسير في الاتجاه الصحيح".

- الحرب التجارية -

استؤنفت بقوة الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، التي يمكن أن تؤثر على كل العالم.

وتبادل البلدان فرض رسوم جمركية عقابية. فقد زادت بكين الرسوم على بضائع أميركية بقيمة 75 مليار دولار ردا على زيادة الولايات المتحدة الرسوم على بضائعها في الأول من أغسطس.

وما كان من الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلا ان رد بالإعلان عن زيادة جديدة في الرسوم على سلع صينية بقيمة اجمالية تبلغ 550 مليار دولار.

