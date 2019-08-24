الرئيس البرازيلي: حرائق الأمازون لا تستوجب عقوبات على بلادنا

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شدد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الجمعة على أنه لا يجب فرض عقوبات على البرازيل بسبب الحرائق في منطقة غابات الأمازون.

برازيليا: جاء هذا التلميح بعد تحذيرات فرنسية وإيرلندية بإمكان وقف اتفاق تجاري بين الاتحاد الاوروبي ومجموعة ميركوسور التي تضم البرازيل والأرجنتين والأورغواي وباراغواي. وذلك جراء سياسات الرئيس البرازيلي المتعلقة بالبيئة.

قال بولسونارو في تصريحات مقتضبة لقناة تلفزيونية "هناك حرائق غابات في كل العالم، ولا يمكن استخدام هذا الأمر كذريعة لفرض عقوبات دولية".

ومع دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باتجاه مواجهة حرائق الأمازون بشكل عاجل، وبحث المسألة خلال قمة مجموعة السبع التي ستعقد في فرنسا يومي السبت والأحد، أشار الرئيس البرازيلي إلى أن "بعض البلدان" ستدافع عن بلده خلال القمة.

